America’s Cup | Preliminari Vilanova i la Geltrù | programma | orari | tv | streaming

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo due anni e mezzo di attesa, Luna Rossa torna a competere e comincia ufficialmente questo weekend il percorso di avvicinamento verso la 37ma edizione della Coppa America. Dal 15 al 17 settembre andranno infatti in scena le prime regatein vista dellaCup 2024 ai la, località non lontana da Barcellona, dove tra un anno si disputerà la competizione sportiva più antica al mondo. Si regaterà con gli AC40, ovvero i monoscafi One Design (uguali per tutti i team), dotati di foil e capaci anche di superare i 40 nodi di velocità. Questa barca non è quella che verrà utilizzato inCup, dove entreranno in gioco gli AC75, realizzati in autonomia da ogni squadra. Quanto accadrà in queste prime uscite non fornirà dunque informazioni sull’avanzamento progettuale o ...