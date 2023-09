Alphatauri a Singapore con importanti novità

(Di martedì 12 settembre 2023) Versova con Liam Lawson ancora in macchina a sostituire Daniel Ricciardo, impegnato nel percorso di riabilitazione dopo l'intervento alla mano sinistra, fratturata a Zandvoort. ...

Versova con Liam Lawson ancora in macchina a sostituire Daniel Ricciardo, impegnato nel percorso di riabilitazione dopo l'intervento alla mano sinistra, fratturata a Zandvoort. L'...Proprio per questo motivo, salterà i prossimi due appuntamenti die Giappone e sarà ...che è tornato nel Mondiale di Formula 1 dopo il licenziamento di Nyck de Vries da, anche ......che lo ha già estromesso dal weekend di Monza e che gli impedirà di scendere in pista a. ...inevitabilmente il 'segno' sulla mano dell'australiano che tornerà al volante dellanon ...

F1 | AlphaTauri: la rivoluzione 2024 in stile Red Bull inizierà a ... F1inGenerale

L'a.d. della squadra di Faenza anticipa l'arrivo di un pacchetto di sviluppi strettamente legato alla filosofia aerodinamica di Red Bull. Parola d'ordine: convergenza ...Che AlphaTauri non abbia una vettura di Formula 1 molto veloce è risaputo, ma sono in arrivo aggiornamenti per il team italiano. Peter Bayer, capo di AlphaTauri, parla della situazione attuale del tea ...