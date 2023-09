Almirante | la figlia | La strada per lui a Grosseto? Polemiche sterili | cercava il dialogo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. - (Adnkronos) - "A me non può che far piacere, è unache viene intitolata a Giorgiodopo una lunga battaglia in consiglio comunale". Così all'Adnkronos Giuliana De' Medici,di Giorgio, dopo il via libera definitivo di ieri da parte della prefettura didell'intitolazione di unaallo storico segretario del Msi. "Secondo me oggi come oggi, lesono inutili,e non hanno senso, - sottolinea De' Medici - Giorgioè stato eletto dalla prima legislatura in Parlamento, con il voto democratico del popolo italiano, ha guidato un partito per tantissimi anni, portando anche oltre 100 parlamentari sempre eletti dal popolo: è entrato a testa alta e ha svolto il ...