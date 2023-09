Almeno 2mila morti Libia travolta dal ciclone Daniel

Un fenomeno estremo Descritta dagli esperti come un 'fenomeno estremo per la quantità di acqua caduta', la tempesta aveva colpito nei giorni scorsi anche Grecia, Turchia e Bulgaria, uccidendo...Descritta dagli esperti come un "fenomeno estremo per la quantità di acqua caduta", la tempesta aveva colpito nei giorni scorsi anche Grecia, Turchia e Bulgaria, uccidendo27 persone. Poi, ...... la tempesta aveva colpito nei giorni scorsi anche Grecia, Turchia e Bulgaria, uccidendo27 persone. Poi, dopo avere scaricato nei scorsi giorni intense precipitazioni in mare, nel weekend ...

Libia devastata dalle alluvioni. Almeno 2mila morti L'HuffPost

Una catastrofe ha colpito la Libia. La tempesta Daniel ha causato devastanti inondazioni e almeno 2mila morti in tutto il Paese, e il bilancio potrebbe peggiorare con il passare delle ore. L'area più ...La Mezzaluna Rossa di Bengasi ha dichiarato che le inondazioni hanno provocato la morte di almeno 150 persone nella città di Derna. "Il numero delle vittime a ...