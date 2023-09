Alluvione Libia | ciclone Daniel causa oltre 3000 morti e 7000 dispersi in Cirenaica | distrutte 2 dighe | Derna sommersa - VIDEO

...vittime per le inondazioni causate dal ciclone "Daniel" che si è abbattuto nell'est della, in ... L'ha colpito anche Bengasi, Soussa, Al Bayda e Marj con temporali e venti fino a 180 ...Il ciclone ha fatto tabula rasa: 'Come uno tsunami'. Il flusso d'acqua ha sommerso buona parte di un centro che aveva 120mila abitanti. Bilancio apocalittico, si temono oltre diecimila ...Unità della marina militare libica navigano al largo di Derna per recuperare i corpi "di intere famiglie che sono state spazzate via in mare", dicono in un comunicato. È quello che è successo a circa ...È partita la prima squadra della Protezione Civile italiana per portare aiuti alla popolazione delladevastata dall', conferma il capo del dipartimento Fabrizio Curcio a ...

Post alluvioni in Libia: situazione senza precedenti | LA7 La7

Alluvione in Libia, si temono 10mila morti per inondazioni: ultime news Adnkronos

(LaPresse) - La tempesta Daniel ha causato inondazioni devastanti in Libia, spazzando via interi quartieri e lasciando terreni agricoli sott’acqua in diverse città costiere nella parte orientale del ...Migliaia di morti in Libia, quasi 10mila dispersi e una citta, Derna, completamente sott’acqua. È un primo bilancio, «disastroso», delle inondazioni che hanno colpito ...Germania e Francia non accoglieranno migranti provenienti dall'Italia, le alluvioni in Libia, e l'ABI contro la tassa sugli extraprofitti delle banche ...