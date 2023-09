Alluvione in Libia | la Turchia invia aiuti

(Di martedì 12 settembre 2023) Il ministero della Difesa turco ha diffuso un video che mostra l'invio, da parte di Ankara, di un team di soccorritori inper aiutare il Paese dopo le devastanti inondazioni che hanno spazzato via interi quartieri in diverse città costiere. Si teme che almeno 3.000 persone siano morte 10mila i dispersi.

... 'Pensavamo a un attentato, gli alberghi più economici sono crollati'Emilia Romagna e '... 'Continuiamo a mandare squadre per le operazioni di soccorso e forniture di aiuti alla, Paese ...Crollate due dighe Oltre 5.200 persone sono morte in seguito all'che ha colpito laorientale, causando gravi inondazioni. A Derna sono anche crollate due dighe. Causa scatenante è stato l'uragano Daniel, che nei giorni scorsi si è abbattuto anche su ..."Il governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l'nell'est della: una squadra avanzata di valutazione è già in partenza coordinata dalla nostra Protezione civile', ...A Derna interi isolati residenziali lungo il fiume che attraversa il centro della città sono stati distrutti Sarebbe di oltre 2000 morti il bilancio dell'che ha colpito laorientale, causando gravi inondazioni. A Derna sono anche crollate due dighe, ha riferito il consiglio comunale, e i video condivisi online mostrano interi isolati ...

ROMA – "La situazione nella città di Derna sta diventando sempre più tragica. I dispersi sono migliaia, i morti 3mila ma ci aspettiamo che raggiungeranno i 10mila. Al momento non ci sono bilanci defin ...Dopo aver scatenato alluvioni mortali in Grecia, il ciclone Daniel si è abbattuto sulla Libia, causando devastanti inondazioni che hanno portato a una tragica perdita di vite umane. La tempesta ha ...