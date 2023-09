Alluvione in Libia | almeno 10mila i dispersi Meloni | “La Protezione civile italiana pronta a intervenire”

"Ho chiamato l'ambasciatore a Tripoli per avere gli ultimi aggiornamenti. Il governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l'nell'est della: una squadra avanzata di valutazione è già in partenza coordinata dalla nostra Protezione civile". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. . 12 settembre ...'Ho chiamato l'Ambasciatore a Tripoli per avere gli ultimi aggiornamenti. Il Governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l'nell'est della: una squadra avanzata di valutazione è già in partenza coordinata dalla nostra Protezione Civile'. Lo ha scritto su X il vice Premier e ministro degli Esteri Antonio ..."Nelle prossime 24 - 36 ore il ciclone Daniel si calmerà, ma nel frattempo potrà ancora fare danni muovendosi verso est", spiega il fisico dell'atmosfera Antonio Ricchi, dell'Università dell'Aquila ...Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza: i dispersi sono centinaia, molte zone restano ...

Inondazioni Libia: emergenza nei villaggi, 2000 morti per il ciclone Daniel TGLA7

Inondazioni in Libia, oltre 2.000 morti: la città di Derna sommersa. FOTO Sky Tg24

Roma, 12 set - "Ho chiamato l'Ambasciatore a Tripoli per avere gli ultimi aggiornamenti. Il Governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l'alluvione nell'est della Libia: una squadr ...L'Unione europea è pronta a fornire sostegno alla Libia dopo le alluvioni che hanno colpito il Paese. A dirlo, tramite un messaggio su ...Il bilancio delle vittime delle inondazioni causate dal ciclone sub-tropicale "Daniel" in Libia potrebbe superare i 10 mila morti. Lo ...