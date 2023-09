Allarme per la formica di fuoco in Italia | quali rischi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 settembre 2023) In un’area di 4,7 ettari situata nella provincia di Siracusa, in Sicilia, sono stati recentemente scoperti 88 distinti nidi didi(Solenopsis invicta), una delle specie più invasive al mondo. Questo rappresenta un fatto senza precedenti, poiché è la prima volta che questa specie aliena, conosciuta anche come alloctona, viene individuata in Europa. La sua presenza in questa regione è il risultato diretto o indiretto delle attività umane, che hanno involontariamente spostato questa specie lontano dal suo habitat originario.di, da dove arriva Dopo l’invasione del granchio blu, inspunta il problema delladi. Questa specie, originaria del Sud America, è una delle più invasive al mondo e ha già conquistato gran parte del ...