Allarme “formiche di fuoco” | i primi nidi scoperti in Sicilia | perché si rischia l’invasione in Italia

Leggi su open.online

(Di martedì 12 settembre 2023) Almeno 88di formica rossa disono stati trovati in provincia di Siracusa. La specie, nota con il nome scientifico Solenopsis invicta o quello di formica guerriera è considerata la quinta più pericolosa al mondo per i danni che può provocare. Solenopsis invicta proviene dal Sudamerica e colonizza nuove aree del globo spostandosi sulle navi cargo cariche principalmente di frutta o terra. Gli esemplari identificati a Siracusa sembrano arrivare, però, dagli Usa o dalla Cina, due Paesi dove l’insetto si è diffuso nell’ultimo secolo, oltre che in Australia e Messico. Gli esemplari sono dotati di un pungiglione doloroso per gli esseri umani, che può, in casi particolari, generare shock anafilattici. Sono in grado di dare vita a «supercolonie» di grandi dimensioni in cui comanda più di una regina e sono note per la loro capacità di infestare i ...