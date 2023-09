Allarme formica guerriera | sta invadendo l' Italia Cosa provoca il suo morso

(Di martedì 12 settembre 2023) La chiamano "di fuoco" e con il suocausa ferite dolorose e può portare a casi di shock anafilattico. È la nuova specie aliena avvistata indopo il caso del granchio blu. La Solenopsis invicta, unarossa con una puntura dolorosa, è considerata una delle specie più invasive del mondo e la sua presenza è stata verificata in Sicilia. È «il primo avvistamento ufficiale dell'insetto in Europa» quello descritto sulla rivista 'Current Biology'. «Le formiche potrebbero presto diffondersi in tutto il continente causando gravi problemi ambientali, sanitari ed economici ine non solo», avvertono i ricercatori. «S. invicta è una delle specie invasive peggiori. Può propagarsi i in modo allarmante rapidamente», afferma l'autore principale dello studio Mattia Menchetti, ...

