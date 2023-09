... che si era lanciato dalle Tofane soprad'Ampezzo. L'uomo è finito nel Canalino del Prete ... e da dove lo avrebbero dovuto seguire altri due connazionali, che hanno dato l'Scatta l'. Il traffico, sulla superstrada, si blocca su entrambe le carreggiate. Partono le ... è deceduto sul colpo Marco Lacedelli: aveva 67 anni e abitava con la moglie ad'Ampezzo. ...E' il secondo incidente mortale oggi dopo quello avvenuto sopracon la morte di dove è ... Immediatamente è stato dato l'e sul posto si è portato il soccorso alpino di Merano . ...... proprio sopra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ad assistere alla scena alcuni amici ... Sono stati i compagni a dare l', contattando i soccorsi. Francis Jay Driscol praticava da ...

Allarme a Cortina. "Faremo di tutto per fermare le ruspe" ilGiornale.it

Base jumper australiano di 38 anni muore a Cortina: l'allarme dato ... Fanpage.it

L'allarme In mattinata, la centrale del 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso per una persona precipitata all'arrivo del secondo troncone della Freccia del Cielo, la funivia da Cortina alla Tofana ...SAN VITO DI CADORE - I pascoli d’alta quota sono a rischio per più fattori, anche e soprattutto per il ritorno del grande predatore: il lupo. Per dirla come Massimiliano ...(ANSA) - BELLUNO, 07 SET - Un'alpinista tedesca di 52 anni è morta sul Lagazuoi, zono di passo Falzreg sopra Cortina d'Ampezzo, mentre scendeva alla base della parete dopo averla scalata. A dare l'all ...