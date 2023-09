Alice | la forza di una principessa Disney contro la malattia | “Vi racconto Maleficent”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 12 settembre 2023) “Più riesco a far conoscere la mia situazione e meglio è perché posso magari ricevere aiuti che al momento non ci sono”. Immaginate di essere l’unica persona ad avere unain tutta Italia. Ereditata da vostro padre, che di quella patologia è morto. Pensate di ricevere la diagnosi ad appena 30 anni, nel pieno della vostra vita, sociale, lavorativa, amorosa.Palmeri, originaria di Cecina (Livorno), compirà 31 anni a dicembre. Ha un canale YouTube, ogni venerdì pubblica un nuovo video dove parla della settimana trascorsa e dellain generale, “che ho soprannominato”.Palmeri e la protagonista del film “” di cui ha preso il nome per la sua(Instagram)e ...