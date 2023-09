Alexander McQueen | Sara Burton lascia la direzione creativa | l’epilogo di un capitolo indimenticabile

Lettura consigliata Quanto costa un paio di scarpeEcco dove comprarle a poco per risparmiare e gli outfit per abbinarleTra le sue creazioni più iconiche l'abito da sposa di Kate Middleton Sarah Burton lascia. La direttrice artistica dell'etichetta britannica e il gruppo Kering si separano mettendo ...Le scarpe da ginnasticasono tra le più versatili e amate in assoluto. Ecco quanto costano. Vestirsi bene e in un modo che ci faccia sentire a proprio agio è molto importante. Proprio per questo in molti ...Molto attesa anche la sfilata di: sarà l'ultima collezione disegnata da Sarah Burton. Ecco il calendario definitivo delle sfilate svelato da FHCM , ossia Fédération de la Haute ...

Sarah Burton lascia la direzione creativa di Alexander McQueen Grazia

Kering prosegue il rinnovamento: Sarah Burton lascia la guida di Alexander McQueen dopo 13 anni Il Sole 24 ORE

Sarah Burton lascia il timone della direzione creativa di Alexander McQueen dopo 13 anni, tra un vestito da sposa passato alla storia e innumerevoli red carpet ...Kate Middleton ha fatto un visita a sorpresa a un carcere maschile. Aveva un cerotto sulla mano a causa di un incidente domestico: nulla di grave.È passata alla storia per aver creato l’iconico abito da sposa di Kate Middleton e per essere la stilista d’elezione della principessa, moglie dell’erede al trono di Inghilterra. Ma Sarah Burton è sta ...