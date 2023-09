Alessio Vannetti | la nuova nomina alla vicepresidenza di Gucci

...top managerGucci riassetta il management dell'azienda. In attesa del debutto del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno , successore di Alessandro Michele , la casa di moda nomina...Secondo quanto risulta a fashionmagazine.it, da lunedì 4 settembre tornerà in azienda - in arrivo da Valentino -, che aveva occupato il ruolo worldwide communications director di ...Esce di scena invece, che ricopriva il ruolo di chief brand officer: le sue attivita saranno ripartite tra le nuove funzioni di marketing ed e - commerce & omnichannel. Ma è in ...

Come dimostra il ritorno di Vannetti in Gucci (con relativo sdoppiamento delle funzioni in Valentino), il marketing del lusso non è più social ...Il manager, uscito nel 2019 per approdare da Valentino, torna alla griffe fiorentina al posto di Susan Chokachi che ha lasciato l’azienda lo scorso 31 agosto dopo 25 anni di servizio.