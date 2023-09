Alessandro Siani e Vanessa Incontrada tornano a Striscia per il terzo anno

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 12 settembre 2023)tris. I due attori condurrinfatti in coppia, per ilconsecutivo,la Notizia, che partirà con la 36esima edizione lunedì 25 settembre 2023. Il sottotitolo scelto per la nuova annata del tg satirico, ideato da Antonio Ricci nel 1988, è La Voce della Veggenza.e lanon sono però i soli riconfermati a. Insieme a loro, ritornerinfatti anche le veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, subentrate lo scorsoa Giulia Pelagatti e Talisa Jade ...