Agricoltura 4 0 sbarca a scuola | l’esempio del Convitto Nazionale “G Piazzi” Intervista al neo dirigente Gianluca Rapisarda | “Cosa abbiamo fatto col contributo di Regione Lombardia e Confindustria”

(Di martedì 12 settembre 2023) Il Prof.inizia il nuovo anno scolastico come neoscolastico non vedente al“G.” di Sondrio. Si sente emozionato ma accolto calorosamente. Ilcelebra il 20° anniversario dell'Istituto Agrario e sta organizzando eventi commemorativi. Le due scuole annesse, Itas Agrario e Istituto Professionale Besta Fossati, lavorano insieme su progetti di ecosostenibilità energetica ed ambientale. Un Its per l'innovazione agroalimentare è stato attivato grazie al sostegno di. Il 20 settembre, durante l'inaugurazione del 20° anniversario dell'Itas, saranno presentate una serra bioclimatica e un laboratorio 4.0. Ilpunta a un ...

... che ha guidato lo studio 'I principali danni inflitti dall'invadenza di questa specie coinvolgono dispositivi elettrici, sistemi di comunicazione e l''. Ha un impatto significativo anche ...Daryla Marsiglia, in Francia, e cerca delle provviste. Una mappa. Un coltello. Un arpione. ... ma l'abbazia sulle pendici della montagna sopravvive grazie all', al giardinaggio e a ...Gli uomini vivevano die di cacciagione, sfruttando l'abbondanza di uccelli marini, e ... Periodicamente, un gruppo di volontarisull'isola per preservare l'antico villaggio, ...

La formica guerriera sbarca in Sicilia: la specie più pericolosa per ... Il Riformista

La formica di fuoco, una delle specie più invasive al mondo, è infine sbarcata anche in Italia, dopo aver già conquistato buona parte del globo: 88 nidi sono stati individuati in Sicilia, vicino ...La formica di fuoco è arrivata anche in Italia. È una delle specie di insetti invasivi più temuti al mondo, e il recente avvistamento sul nostro territorio è anche il primo a livello europeo. A comuni ...