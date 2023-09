Agresti | «Giroud vuole il derby Inter-Milan | ma c’è un aspetto»

Leggi su inter-news

(Di martedì 12 settembre 2023) I prossimi giorni saranno decisivi per capire seci sarà nelsabato alle 18.pende più verso il sì, anche se c’è un’incertezza sulla sua presenza. Ecco come si è espresso a Radio Radio. LA SCELTA – Stefanoritiene che Olivierpossa esserci contro l’: «Le condizioni sono da valutare, però i segnali che arrivano sono incoraggianti per ile i tifosi.giocare, l’unicoè che potrebbe non allenarsi fino a giovedì. Questo vorrebbe dire che arriva fino all’antivigilia delfacendo solo terapie, questo un po’ di apprensione la crea. Vediamo quello che succede, di sicuro Marcus Thuram è una ...