(Di martedì 12 settembre 2023) Le rivelazioni apronunciate direttamente daldel calciatore, cercato dalnelle scorse sessioni di calciomercato. Da anni il calciomercato targatoha sempre vissuto fra le critiche di una fetta di tifosi difficili da accontentare. Un discorso comprensibile se si pensa agli azzurri come la squadra italiana che da più anni consecutivi centra la qualificazione in Europa e che per molte volte ha insidiato le prime posizioni della classifica, prima di riuscire nell’impresa Scudetto nel 2023. Nonostante tali premesse però, raramente De Laurentiis ed i suoi direttori sportivi hanno puntato ad arricchire la rosa con top player già affermanti, preferendo invece virare su giovani da far crescere in azzurro. Questo è senz’altro il caso dei vari Hamsik, Cavani, Mertens, Osimhen ed i più recenti ...

SFUMATO - Dopo essersi svincolato dal Borussia Moenchengladbach, dove aveva giocato nelle ...costante e propositivo con papà Lilian tanto da guadagnare una pole position quasi a. In ...Un buonè il massimo di tutte le arti." "Money, money, money", cantavano gli Abba nel 1976, ... disegnò un dollaro su un tovagliolo di carta per pagare un caffè e con suail disegno fu ...... senza dimenticare il fatto che, molto spesso, una squadra laziale può rappresentare ladel gruppo. Nel Girone H , la lotta per il primato sembra essere una due tra Altamura e ..., Amazon ha rilanciato lo sconto: i prodotti che fanno parte della promozione sono quelli ... Già quando costava 549 era ununico. Oggi scende di ulteriori 50! ! Si tratta di PC ...

Affare a sorpresa per il Napoli dalla Serie B: l'agente ha svelato tutto Spazio Napoli

Roma colpo in attacco: affare a sorpresa in chiusura Minuti di Recupero

Beppe Marotta prosegue con la sua ricerca nel mercato, l’Inter è pronta a piazzare un colpo a sorpresa beffando la concorrenza ... si può andare a chiudere un affare con perspicacia. Marotta pronto, l ...Lo spaccio all'interno dei penitenziari Campania è un affare da 10 milioni di euro all'anno ... Su droga e telefonini ci vuol il pugno di ferro. Chi è sorpreso a spacciare in cella deve avere un ...Il club nerazzurro, in vista della prossima stagione, lavora sotto traccia per un affare che metterebbe nei guai il Milan: c'è lo scambio ...