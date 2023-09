AEW | Disavventura social per Ricky Starks | account hackerato

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 settembre 2023) Nella giornata di ieri sui profilidiè apparsa una storia Instagram particolare, ora cancellata. Infatti quel post era un post di ringraziamento verso CM Punk dove apparentemente,gli augurava il meglio dopo il suo licenziamento.perVista da fuori la cosa non sembra poi così strana e ci sta che un collega ringrazi pubblicamente un altro nonostante siano stati o siano in faida come in questo caso. Però questa volta non è questo il caso e non è statoa pubblicare il post come da lui stesso dichiarato, purtroppo il suoè statoe lui ha voluto comunque ringraziare tutti per le segnalazioni ricevute. Visualizza questo post su Instagram ...