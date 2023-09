Aeroporto di Fiumicino | inaugurata l’opera “Natural Reaction”

(Di martedì 12 settembre 2023)una nuova opera all’interno dell’di. Si tratta della “”, dell’artista Marcantonio e che riprende un gigantesco rinoceronte di colore grigio. La statua esposta all’interno degli spazi del “Leonardo Da Vinci”, rappresenta un monito sulla necessità di difendere l’ambiente circostante e soprattutto le varie specie animali che lo vivono. L’esposizione dellaall’diUn messaggio chiaro, per turisti che ci vengono a trovare e cittadini italiani. Chi s’imbarcherà da oggi dallo scalo del “Leonardo Da Vinci”, si troverà davanti questo immenso rinoceronte. Non solo un’attrazione per scattarci tante bellissime fotografie, ma anche un’opera che ci permetterà di ...

Aeroporto di Fiumicino: inaugurata «Natural Reaction» di Marcantonio, l'opera-rinoceronte a favore dell'ambiente Corriere Roma

