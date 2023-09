Acquazzoni e grandine | ribaltone alle porte Le previsioni

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 settembre 2023) La nuova settimana è iniziata all'insegna del grande caldo. Sebbene sia stata ripetutamente anticipata la fine dell'estate, il persistere delle alte temperature fa credere che l'autunno non sia ancora in arrivo. Come suggeriscono gli esperti del sito 3bmeteo, presto avremo di nuovo a che fare con un'Italia spaccata. Se al Centro e soprattutto al Sud l'anticiclone africano avrà ancora la meglio, al Nord è previsto un cambio di rotta, con tanto di perturbazioni e forte instabilità. "La nuova settimana si è aperta con tempo stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta Italia, destinate localmente a salire ancora di qualche grado finoprossime 24 ore", spiega il team di 3bmeteo.com. "Fino a mercoledì infatti il caldo continuerà a intensificarsi soprattutto al Sud, dove sono attesi picchi anche di oltre 36°C in Puglia sul ...