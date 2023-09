Accordo Usa - Iran sullo scambio di prigionieri

(Di martedì 12 settembre 2023) su Tg. La7.it - Stati Uniti edhanno trovato undi. L'amministrazione Biden sbloccherà fondi per 6 miliardi dollari, congelati in Corea del ...

La7.it - Stati Uniti ed Iran hanno trovato unsullo scambio di prigionieri. L'amministrazione Biden sbloccherà fondi per 6 miliardi dollari, congelati in Corea del Sud e libererà sei ...L'amministrazione Biden ha raggiunto uncon l'Iran per il rilascio di cinque cittadini americani detenuti nel Paese in cambio del trasferimento di 6 miliardi di dollari di fondi di Teheran congelati e di cinque prigionieri iraniani. ...Prima del viaggio la diplomazia vaticana si è consultata con, Nato e Italia - L'ultimo ... Ogni Paese che si aggiunge a questo, spiega la delegazione vaticana, "rappresenta un rinnovato ...

Media, accordo Stati Uniti con Iran su scambio prigionieri Corriere della Sera

Il precedente accordo Già un mese fa, cinque cittadini statunitensi detenuti ... La Reuters, basandosi su fonti anonime negli USA e in Iran, rivela che i sei miliardi di dollari resteranno ...Stati Uniti ed Iran hanno trovato un accordo sullo scambio di prigionieri. L'amministrazione Biden sbloccherà fondi per 6 miliardi dollari, congelati in Corea del Sud e libererà sei prigionieri ...