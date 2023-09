Accademia Volley in trasferta per gli allenamenti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 13 settembre è stato fissato il primo allenamento della stagione al Palaberlinguer di Bellizzi (SA) in virtù della collaborazione sancita con la Pallavolo Bellizzi di Milena Pisapia che prevede appunto l'utilizzo della struttura per l'intera durata della stagione agonistica tutti i mercoledì. Una decisione che se da un lato conferma come le sinergie e le collaborazioni siano sempre auspicabili, non solo nello sport, dall'altro risulta in qualche modo forzata a causa dell'indisponibilità e della difficoltà di reperire strutture sportive locali per il regolare svolgimento dell'attività agonistica. Una problematica con l'è costretta a convivere ormai da diversi anni e che costringe nuovamente la società a sacrifici sia economici che logistico-organizzativi non di poco conto.