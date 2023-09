Abruzzo | Produzione di Vino in Forte Calo del 40% Rispetto al 2022

(Di martedì 12 settembre 2023) Pescara - Ladinell'nel 2023 è prevista indel 40%all'anno precedente, scendendo a 1.851 milioni di ettolitri dai 3.085 milioni del. Questi dati emergono dalle stime dell'Osservatorio Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini (Uiv), presentate durante l'evento Masaf. L'annata 2023 è destinata a diventare una delle vendemmie più leggere degli ultimi anni, caratterizzata da effetti climatici negativi. Questa situazione è stata influenzata dai cambiamenti climatici e da condizioni meteorologiche incerte ed estreme in tutto il paese. Nell', in particolare, si è verificato un inverno mite con precipitazioni al di sotto della media, seguito da abbondanti piogge da aprile a giugno. Le temperature sono state inferiori alla ...

Pescara. Negli ultimi anni l'ha preso parte alla grande corsa delle regioni italiane alle fonti di energia rinnovabile, prima tra tutte proprio quella solare. La regione sta infatti registrando una crescita che, seppur ...Pescara. Scende 1.851 milioni di ettolitri lavitivinicola abruzzese, in calo del 40% rispetto ai 3.085 milioni dello scorso anno; la qualità del vino del 2023 è giudicata 'media - buona'. E' quanto emerge dalle previsioni dell'......nonostante tutto in lieve crescita rispetto allo scorso anno grazie anche all'entrata in... Umbria,, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata) ma anche in Toscana, Lazio, Campania, ......nonostante tutto in lieve crescita rispetto allo scorso anno grazie anche all'entrata in... Umbria,, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata) ma anche in Toscana, Lazio, Campania, ...

Fotovoltaico, l'Abruzzo corre e scala la classifica delle regioni: la ... AbruzzoLive

Cala la scure sulla vendemmia in Abruzzo: produzione al -50 ... Wine Pambianco

Economia Pescara - 12/09/2023 15:45 - La produzione di vino nell'Abruzzo nel 2023 è prevista in calo del 40% rispetto all'anno precedente, scendendo a 1.851 milioni di ettolitri ...In Abruzzo, un impianto fotovoltaico produce in media tra 1. ... installando pannelli solari e contribuendo a costruire un futuro più green per la regione che registra una produzione di energia solare ...Pescara. Scende 1.851 milioni di ettolitri la produzione vitivinicola abruzzese, in calo del 40% rispetto ai 3.085 milioni dello scorso ...