“AbracaDown …Il Musical” al Teatro Brancaccio di Roma il 3-4 ottobre

Leggi su lopinionista

(Di martedì 12 settembre 2023)– Finalmente disponibili i biglietti di “…Il” … L’unico spettacolo al Mondo che vede come protagonisti sul palco dall’inizio alla fine 34 Ragazzi con la sindrome di Down… Con l’amichevole partecipazione di Maurizio Battista 3-4al. L’IDEA Il progettonasce da un’idea di Francesco Leardini, Presidente del Club Magico Fernando Riccardi di, manager ventennale nel mondo dello show business, ma soprattutto un uomo dal carisma trascinante e cuore luminoso, tanto da trasparire fin dal primo istante in cui lo si incontri, visionario indiscusso che sogna da sempre di realizzare un grandedi magia che vede come protagonisti ragazzi con la sindrome di ...