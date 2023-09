Abi | tassa sulle banche è vulnus a fiducia in mercato Italia

(Di martedì 12 settembre 2023) Per il dg dell’Abi Giovanni Sabatini, in audizione alle commissioni del Senato per il dl asset e lasugli extraprofitti «ingiustificate penalizzazioni del settore bancario si rifletterebbe sull’intero mondo economicono».

La nuova norma di tassazione straordinaria sulle banche produce effetti retroattivi, in quanto si riferisce a periodi conclusi. In generale, secondo l'Abi, l'imposta solleva dubbi di compatibilita' con i precetti costituzionali e puo' configurare una possibile violazione del principio di libera concorrenza riconosciuto dal diritto europeo. Il dg Sabatini: 'Non ci sono extraprofitti, le banche sono in concorrenza. La penalizzazione danneggerebbe l'economia italiana'

La comunicazione della decisione, senza alcun confronto preventivo anche con l'Abi, di introdurre l'imposta ha affermato il Presidente dell'Abi, Giovanni Sabatini, in audizione alle Commissioni del Senato per il decreto legge sugli asset e la tassa sugli extraprofitti.