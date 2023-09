A ottobre Christie’s metterà all’incanto 12 sedie usate a Westminster il 6 maggio | per l’Incoronazione di re Carlo III Senza perà rivelare chi le aveva usate

(Di martedì 12 settembre 2023) È l’asta Royal più attesa dell’anno, quella organizzata daa Londra il prossimo. Un’occasione per acquisire un pezzo di storia britannica: saranno, infatti, messeben 12in legno di quercia, con tanto di monogramma del re e della regina, utilizzate dagli invitati (circa 2mila) all’interno dell’Abbazia didurante la cerimonia deldi reIII, lo scorso 6. Proprio come fu fatto anche per ledella sua investitura a principe del Galles, nel lontano luglio 1969. ...

... dove si terrà la prima di asta dal vivo il 5. Un gruppo ...del 1919 che i collezionisti cinesi acquistarono da Sotheby'nel ..., opere su carta All'asta Warhol da 3 mln 'La vendita ......'gialla' senza tempo come Trappola per topi di Agatha, ... Parallela alla tradizionale Stagione daa maggio si snoda ... realizzata in collaborazione tra il Centro Servizi Culturali. ...... dello shah di Persia in occasione (141971) delle ...(2mila volumi) di straordinario interesse dispersa daParis. "...