(Di martedì 12 settembre 2023) La ferale notizia è arrivata alla fine della scorsa settimana: una pattuglia di 32 iscritti e amministratori del Pd genovese abbandonava un partito spostato troppo a sinistra dalla pericolosamente radicaleSchlein, per accorrere sotto le (in effetti un po’ sgualcite) bandiere calendiane di Azione. Ad oggi ladi maggiore entità subita dal nuovo corso del partito. Motivazione ufficialmente politica per una scelta di tutt’altro tenore. Intanto, Schlein sinistrorsa e radicale de ché? Un fulmine di guerra questa gentile ragazza che bazzica al massimo il luogo comune di una tradizione vintage e, fra i trabocchetti e le trappole di un partito in cui abbondano i cacicchi, si muove come un ospite in casa d’altri; timorosa persino di spostare i soprammobili? Ma basta considerare chi sono i leader di questa mini operazione di conclamato alto ...

...entra a Napoli con l'esercito dei mille 1864 " Guerra diamericana: Atlanta (Georgia) viene evacuata su ordine del generale unionista William Tecumseh Sherman 1893 " Nasce ail ...... l'ex leader separatista fuggito in Belgio per evitare l'arresto dopo il tentativo di... Feijòò si è affacciato dal balcone della sede del partito a Madrid, a Calle de, e ha ......entra a Napoli con l'esercito dei mille 1864 " Guerra diamericana: Atlanta (Georgia) viene evacuata su ordine del generale unionista William Tecumseh Sherman 1893 " Nasce ail ...... l'ex leader separatista fuggito in Belgio per evitare l'arresto dopo il tentativo di... Feijòò si è affacciato dal balcone della sede del partito a Madrid, a Calle de, e ha ...

A Genova la secessione dei 32 piddini nelle braccia di Calenda: ora Elly può gioire! Il Fatto Quotidiano

Secessione in tre atti con Klimt, Stuck e Liebermann Il giornale dell'Arte

GENOVA – Azione, il partito di Carlo Calenda, è in piena confusione: l'ingresso tra i suoi iscritti degli ex Pd Pippo Rossetti e Cristina Lodi, infatti, sposta la linea del movimento che dopo avere ga ...Genova. Continuano ad avvertirsi le conseguenze della decisione di 31 tra militanti, ex sindaci e consiglieri comunali (tra cui la consigliera comunale Cristina Lodi e il consigliere regionale Pippo R ...Genova - Domenica 10 settembre 2023, alle ore 20.30 (durata un'ora e mezza), Genova Cultura propone il tour Arte Liberty a Genova . La Superba rivela aspetti sorprendenti: vere perle architettoniche ...