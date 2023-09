A Coverciano il nuovo Master Uefa Pro | Del Piero tra gli allievi

(Di martedì 12 settembre 2023) Ha preso il via ailcorsoPro, il massimo livello di formazione per un tecnico. Per una stagione gliseguiranno le 240 ore di programma didattico, con lezioni in aula e ...

Ha preso il via ailcorso Uefa Pro, il massimo livello di formazione per un tecnico. Per una stagione gli allievi seguiranno le 240 ore di programma didattico, con lezioni in aula e sul campo, e ...... il massimo livello di formazione per un tecnico, che ha preso il via a. Gli allievi ...corso UEFA Pro, l'elenco degli iscritti Sono tanti i nomi noti del calcio italiano, che sono ...Tra i partecipanti alcorso Uefa Pro c'è anche Alessandro Del Piero . L'ex capitano della Juventus seguirà il programma didattico di 240 ore aHa preso il via ieri ailcorso Uefa Pro, ovvero il massimo livello di formazione per un tecnico. Per una stagione gli allievi seguiranno le 240 ore di programma didattico, con lezioni in aula e sul campo, ...

Inaugurato a Coverciano il nuovo Master UEFA Pro: tra gli allievi Del ... FIGC

Del Piero, futuro da allenatore È tra gli allievi del Master Uefa Pro Tuttosport

Come riferito da sportface, Alessandro Del Piero è tra gli iscritti al nuovo corso UEFA Pro, ovvero il massimo livello di formazione per allenatori, partito ieri a Coverciano. Si tratta della massima ...Ha preso il via a Coverciano il nuovo corso Uefa Pro, il massimo livello di formazione per un tecnico. Per una stagione gli allievi seguiranno le 240 ore di programma didattico, con lezioni in aula e ...L'elenco completo di tutti gli ex calciatori che sono già al lavoro tra i banchi di Coverciano: c'è anche il talismano Padoin ...