A Ceresole Reale la scuola più piccola d’Italia con due studenti In cattedra una maestra di 22 anni | “Un’esperienza unica”

Visite anche al Lago die al parco acquatico Atlantis. Per i ragazzi più grandi anche un'esperienza di due giorni a Noasca. Tra i vari servizi offerti, l'aiuto compiti al mattino e la ...Attenzione puntata, in maniera particolare, a, in occasione del doppio appuntamento in quota del 2 e del 3 settembre 2023. Nel primo caso, spazio ai Giovanissimi, che si sono cimentati ...Ottava tappa della Coppa Piemonte di Cross country - 'Il Sentiero del Re" - , a(Torino), gara che ha visto i numerosi atleti valdostani al via ottimi protagonisti. Negli Elite Donne, piazza d'onore di Martina Stirano (Rdr Italia Leynicese; 1h 12'47") alle spalle ...Sostiene brevi passeggiate, poi inizia a girare pere sui sentieri che si snodano intorno al lago. "In quei momenti, tra me e Thor, si è iniziato a costruire un rapporto speciale, io ...

Ieri Roberto Chiappa ha tagliato il traguardo dei suoi primi 50 anni. E lo vogliamo celebrare con una lettera speciale, unica, intima, carica di emozione. A scriverla è stato suo fratello Maurizio e ...La Sezione Cai di Ivrea sta cercando un nuovo gestore per il Rifugio Jervis, a partire dall'estate 2024. Rifugio Jervis di Ceresole ll Rifugio alpino Guglielmo Jervis si trova in località Pian del Nel ...Il sorriso di Raffale e Guglielmo, i due baby studenti (che frequentano la scuola del paese), si è specchiato in quello della nuova giovane maestra Noemi Dalla Gasperina, che li ha accolti in classe ...