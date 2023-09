560 euro al mese dal Governo | chiedi subito il nuovo aiuto e non sbagliare sui conti per essere sicuro

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 12 settembre 2023) Tra le tante notizie che arrivano dal, ce n’è una che parla di 560al. Per chi? Di che misura si tratta? Scopriamolo. Il passaggio dal reddito di cittadinanza all’assegno di inclusione attiva è ormai definitivo. Si tratta di una nuova misura per contrastare la povertà che sarà destinata ai beneficiari a partire dal primo gennaio 2024. Assegno di Inclusione di 560-ilovetrading.itTale misura è rivolta ai nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti invalidi, minorenni, invalidi, over 60 e presi in carico da parte dei servizi sociali, i quali riceveranno un assegno di inclusione pari a 560mensili. Tuttavia, è necessario approfondire i requisiti e gli aspetti fondamentali di questa misura, che presenta una struttura simile al reddito di cittadinanza. Assegno di ...