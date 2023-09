5 esercizi per migliorare la respirazione e renderla più consapevole

Leggi su gqitalia

(Di martedì 12 settembre 2023) Nonostante quello dellasia un atto automatico, la sua esecuzione coinvolge una serie di contrazioni muscolari volontarie e, dunque, impiega diversi muscoli causando un dispendio di energia. Il nostro corpo ci ha insegnato a mettere il pilota automatico che ci permette di continuare a respirare anche senza prestarci troppa attenzione, eppure questo gesto che compiamo infinite volte in una vita, ha un'importanza enorme sul nostro corpo. È da questa azione che si stabilisce l'ossigenazione del sangue, il ritmo cardiaco, ma anche il rilassamento mentale e muscolare. Non è un caso che, in una particolare situazione di stress, capiti di avvertire una sensazione di “fiato corto”, oppure di sentirsi in “apnea” quando si è troppo focalizzati su qualcosa. Tutti termini che hanno a che fare con l'atto primordiale: quello di fare entrare e uscire aria dal nostro ...