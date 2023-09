3 prodotti per la skincare antiage sicuri anche in gravidanza

Leggi su diredonna

(Di martedì 12 settembre 2023) Laè un periodo straordinario nella vita di una donna, ma porta con sé una serie di sfide fisiche e emotive. Mentre ci si prepara ad accogliere il nuovo membro della famiglia, ci si può trovare a dover affrontare smagliature e altri inconvenienti che possono far mettere in discussione la bellezza della gestazione stessa. In questo periodo, molte donne si domandano se sia necessario rinunciare ai lorodi bellezza abituali per paura di danni al feto. La Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada avverte che alcune creme topiche possono attraversare la placenta e raggiungere la circolazione sanguigna del feto. Inoltre, alcune sostanze, come i retinoidi, comunemente presenti neiantietà, dovrebbero essere evitate durante la. Questo potrebbe costituire una delusione per le ...