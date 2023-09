(Di lunedì 11 settembre 2023) Una risposta diplomatica aglisguaiati di. Secondo il cardinale Matteo, i duri giudizi disuFrancesco nonla suadi pace. "Non credo, no, non ...

E sulle attese per la sua tappa a Pechino,quelle a Kiev, Mosca e Washington,ha spiegato che sono quelle "di continuare a creare tutte le condizioni e a spingere nell'unica direzione che ...Il possibile fallimento La missione di pace vaticana può ancora fallire, come lo stessonon nasconde: "Quello certamente.di che, se non fai niente non fallisci, ma non fai niente. È ...E quest'anno la capitale tedesca, trent'annila casuta del Muro appare anch'essa un messaggio ... Matteo Mariae il patriarca assiro Mar Awa Royel dall'Iraq, il ministro degli Esteri italiano ...

Zuppi dopo gli attacchi di Kiev al Papa: “Non mettono a rischio la nostra missione” Globalist.it

Dopo le tappe di Kiev, Mosca e Washington, il cardinale - presidente della Cei ed emissario di pace del Papa - attende di partire per Pechino ...The Equalizer 3 - Senza tregua" è il terzo - e ultimo - capitolo del franchise diretto da Antoine Fuqua e nobilitato da Denzel Washington.