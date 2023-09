Zoff | «Se gli Agnelli vendessero la Juve sarebbe un disastro»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dino, ex portiere dellantus, ha parlato della possibile cessione del club bianconero. I dettagli Dino, ex giocatore della, ha parlato a Radio Anch’io Sport. PAROLE – «La vendita dellantus da parte della famigliatragica, perché loro rappresentano un’istituzione del Paese. Il mondo cambia ma glirimangono gli, loro sono stati lantus. Se dovesse succedere ciò rimarrei deluso: per me la tradizione vale, non è una cosa da cambiare perché cambia il tempo. Vendere anche lantustroppo». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24