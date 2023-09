Walter, in un'intervista al Corriere dello Sport, si è schierato in difesa di Gigio Donnarumma, giudicato da molti responsabile del gol incassato dall'Italia in Macedonia costato il pari: "A bocce ...

Zenga: “Ligue 1 poco allenante per Donnarumma Ca**ate. Farà altre 300 partite” ItaSportPress

Zenga: "Ligue 1 poco allenante per Donnarumma Ca**ate. Farà altre 300 partite". L'opinione dell'ex portiere interista ...Notre légende Lothar Matthäus croit fermement au potentiel de cette nouvelle Inter et, à la Gazzetta dello Sport, il précise ses idées.