Zelensky riceve la ministra della Difesa tedesca Baerbock

Lo Ior 'non investe denaro della Russia' e 'respinge con forza le illazioni' del consigliere Mychajlo Podolyak, capo consigliere di Volodymyr Zelensky, secondo cui l'Istituto per le opere di religione avrebbe attività legate alla Russia. L'Istituto per le Opere di Religione smentisce categoricamente le affermazioni del funzionario del presidente ucraino che, in un'intervista ad una emittente ucraina, ha criticato duramente il Papa ed incitato a indagare su presunte attività della Russia "nella banca vaticana": attività impossibili viste le sanzioni internazionali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto a Kiev la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, che ha ribadito il supporto militare di Berlino. Zelensky ha ringraziato la Germania per il continuo sostegno all'Ucraina.