WWE | La vittoria dell’NXT Women’s Title da parte di Becky Lynch potrebbe essere ipotesi concreta

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 settembre 2023) Questo martedì a NXT,affronterà Tiffany Stratton in un match valido per l’NXT. La faida tra le due ha subito una accelerazione a Payback quando la campionessa di NXT aveva deriso “The Man” mettendo in evidenza che lei non aveva mai vinto il titolo ad NXT.è poi apparsa a NXT lanciando la sfida. Ora, le possibilità che l’irlandese vinca davvero il titolo non sembrano così remote. I possibili scenari Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha analizzato i possibili scenari relativi al match trae Tiffany Stratton in programma questo martedì ad NXT. Secondo il giornalista un cambio di titolo non pare possibilità così remota: “Non ne sarei sorpreso. Stanno spingendo molto su questa cosa che ...