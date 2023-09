WWE | La trasferta indiana è stata più sfiancante del previsto

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lo scorso venerdì la WWE ha tenuto il suo speciale live event, WWE Superstar Spectacle, un evento che ha ottenuto un discreto successo, soprattutto vista anche la presenza di John Cena che è tornato in azione per l’evento indiano. Se lo show in sé e le varie proposte di promozione sono state un successo, gli atleti hanno però riscontrato qualche altro problemino. Un viaggioInfatti secondo quanto riportato da PWInsider sembra che gli atleti abbiano avuto qualche problemino con il viaggio. Infatti la tratta non era proprio breve e chi ha partecipato allo show veniva da ben 19 ore dopo essere stati protagonisti dello show e dopo dei giorni veramente pieni visti gli incontri anche coi media, con in più un altro viaggio di 19 ore dopo l’evento per rientrare in patria. Gli atleti infatti hanno patito la stanchezza del viaggio, ma ciò non toglie che i ...