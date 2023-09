WWE | LA Knight vuole più soldi | frenata per il rinnovo di contratto

(Di lunedì 11 settembre 2023) Secondo recenti notizie, LAe la WWE sarebbero prossimi all’accordo di un nuovoquinquennale. Tuttavia, alcune fonti provenienti da Stamford rivelano che le parti non sono così vicine all’intesa definitiva. Si continua a trattare Sean Sapp ha fatto notare, dietro il paywall di Fightful, che “è vero che LAè in trattativa con la WWE per il prolungamento dele che gli è stato offerto un accordo di cinque anni”, ma sembra che le trattative non stiano andando così bene come alcuni fan sperano: “Ci è stato detto che le due parti sono molto distanti sui. Nessun accordo è stato raggiunto e il buon esito non sembra imminente, ma continueranno a negoziare”. Un altro dirigente della WWE ha smentito la voce riguardo il legame tra il push di LA ...

As previously reported on eWn, negotiations between LA Knight and WWE have been ongoing regarding a long-term contract, which is believed to be for five years.LA Knight inking a new deal with WWE is not a done deal just yet. As previously reported last week, Knight and WWE have been negotiating a new long-term deal that’s believed to be a five-year deal.