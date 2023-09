WWE | Drew McIntyre su un possibile ritorno di CM Punk | “è una persona controversa”

... le nostre interviste alle stelle dellaNessuno sembra poter fermare Gunther La combinazione Splash - Powerbomb permette a Gunther di superare anche l'ostacoloMcIntyre, restando ......nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato sabato al Principality Stadium, partecipando allo scontro tra il campione Roman Reigns e...... le nostre interviste alle stelle dellaNessuno sembra poter fermare Gunther La combinazione Splash - Powerbomb permette a Gunther di superare anche l'ostacoloMcIntyre, restando ...

WWE: Drew McIntyre commenta un possibile ritorno di CM Punk Spazio Wrestling

Durante una recente intervista, Drew McIntyre ha risposto ad una domanda sul possibile ritorno di CM Punk in WWE. “Non sono decisioni che prendo io. Posso dire che CM Punk divide moltissimo anche in ...Will CM Punk return to WWE If so it won't be a decision Drew McIntyre will be involved in. The 'Real World Champion' was released from AEW earlier this month following a week-long investigation into ...