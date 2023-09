WWE | Aggiornamenti sullo status di Matt Riddle dopo l’incidente all’aeroporto JFK

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 settembre 2023) WWE Superstar Spectacle Show è stato un grande successo in India, ma non tutto è andato secondo i piani. Durante il viaggio di ritorno, infatti,ha avuto un incidenteJFK. Tramite un post su Instagram,ha affermato di essere stato “aggredito sessualmente” da un agente. Il fatto sarebbe avvenuto a seguito dell’intervento di alcuni agenti per placare alcuni disordini creati da. Il post con le accuse è stato in seguito cancellato dalla superstar, la quale avrebbe anche rifiutato il suggerimento di presentare un richiamo formale. Nessuna apparizione a RAW, ma non solo Un recente report di “PW Insider” conferma l’assenza dinell’imminente puntata di RAW e, inoltre, i piani riguardanti l’immediati futuro del BRO ...