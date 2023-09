Wta San Diego 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 11 settembre con Paolini

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il, glie l’didel WTA 500 di Sanper la giornata di11. Nella giornata inaugurale del main draw saranno sei i match ad andare in scena. Tra questi, c’è anche quello di Jasmine, che sfida sul Court 2 la qualificata Emma Navarro. L’unica testa di serie a scendere in campo è la numero sei, Belinda Bencic. Di seguito tutti gli incontri inin questa prima giornata del torneo. BARNES STADIUM Dalle ore 20.30 – Parks vs Potapova A seguire – Volynets vs Ngounoue Non prima delle ore 02.30 – Sasnovich vs (6) Bencic A seguire – Kalinina vs Pliskova COURT 2 Non prima delle ore 22.30 –vs Navarro A seguire – Frech vs Osorio ...

... ma giocando una partita senz'altro più che positiva contro al lettone Jelena Ostapenko, Jasmine Paolini riparte da un torneo di livello e affatto semplice come il500 diDiego, in California.TABELLONEDIEGO PRIMO TURNO (1) Jabeur BYE Parks vs Potapova Volynets vs Q Kenin vs (6) Kudermetova (3) Sakkari BYE Q vs Q Paolini vs Q Q vs (5) Bencic (7) Haddad Maia vs Fernandez Linette vs ...Jasmine Paolini è l'unica azzurra al via nel "CymbiotikaDiego Open" (500 - montepremi 780.637 dollari) che si disputa sui campi in cemento del Barnes Tennis Center della città sulla costa californiana, trasmesso in diretta ed in esclusiva da ...

Creazione dalla storia (molto) travagliata, il WTA 500 di San Diego ora offre punti importanti con la conclusione degli US Open. E, soprattutto, mette insieme la possibilità per giocatrici che non han ...Dopo l'eliminazione al primo turno degli US Open, ma giocando una partita senz'altro più che positiva contro al lettone Jelena Ostapenko, Jasmine Paolini riparte da un torneo di livello e affatto semp ...