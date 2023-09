' Women shape the future' | ' Corporate App' e ' MyHely' progetti vincenti dell' hackathon promosso da Philip Morris

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - Si chiama ‘App', il progetto vincitore di di “the”,da, in collaborazione con MedITech e Codemotion, per valorizzare il talento femminile in ambito Stem, che si è tenuta a Crespellano (Bologna) presso ilInstitute for Manufacturing Competences (Imc), centro per l'alta formazionee competenze legate a Industria 4.0. Ideata da Marcella Magliocca, Francesca Silvestro, Francesca Ferraro, Alessandra Balestrieri e Chiara Pazienza, 5 studentessee facoltà di Ingegneria Gestionale, Ingegneria dei Materiali e Matematica'Università Federico II di Napoli, ...

... centro per l'alta formazione delle competenze legate a Industria 4.0 Si chiama 'Corporate App', il progetto vincitore di di 'the future ', hackathon promosso da Philip Morris, in ...This accolade follows Samsara's recent UK Best Workplace forcertification , which emphasises ... 'Our company values inform how we operate our business, build our culture, andthe ...... centro per l'alta formazione delle competenze legate a Industria 4.0 Si chiama 'Corporate App', il progetto vincitore di di 'the future ', hackathon promosso da Philip Morris, in ...

'Women shape the future': 'Corporate App' e 'MyHely' progetti ... Adnkronos

Così Vincenzo Colla, assessore Sviluppo economico Regione Emilia-Romagna intervenendo alla cerimonia di premiazione delle vincitrici di “Women shape the future”, hackathon promosso da Philip Morris, ...Roma, 11 set. (Adnkronos) – Si chiama ‘Corporate App’, il progetto vincitore di di “Women shape the future”, hackathon promosso da Philip Morris, in collaborazione con MedITech e Codemotion, per valor ...