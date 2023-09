(Di lunedì 11 settembre 2023) Si chiama 'App', il progetto vincitore di di "the",da, in collaborazione con MedITech e Codemotion, per valorizzare il talento femminile ...

Si chiama 'Corporate App', il progetto vincitore di di "the future", hackathon promosso da Philip Morris, in collaborazione con MedITech e Codemotion, per valorizzare il talento femminile in ambito Stem, che si è tenuta a Crespellano (Bologna) ...Lo ha detto Tiziana Ferrari, direttore generale Confindustria Emilia Romagna Centro, a margine della cerimonia di premiazione delle vincitrici di "the future", hackathon promosso da ...Così Vincenzo Colla, assessore Sviluppo economico Regione Emilia Romagna intervenendo alla cerimonia di premiazione delle vincitrici di "the future", hackathon promosso da Philip Morris, ...

'Women shape the future': 'Corporate App' e 'MyHely' progetti vincenti dell'hackathon promosso da Philip Morris Tiscali Notizie

Roma, 11 set. - Si è tenuta oggi a Crespellano (Bologna) presso il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC), centro per l’alta formazione ...Cinque studentesse di ingegneria e matematica dell’Università Federico II di Napoli, si sono aggiudicate il primo premio con la loro Corporate App, dedicata al benessere dei dipendenti, mentre al seco ...