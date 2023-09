Whatsapp | Meta pensa di connetterlo alle chat altrui

La beta arriva pochi giorni dopo che la Commissione Europea ha confermato che, proprietario di, soddisfa la definizione di " gatekeeper " ai sensi del Digital Markets Act (DMA) dell'UE.Twitter Facebook LinkedIn Email Subscribe TelegramShare Guarda i commenti (3) Nuovi Modelli Alfa Romeo Ultimi articoli in: Alfa Romeo Alfa Romeo B - SUV: prime immagini del modelloTwitter Facebook LinkedIn Email Subscribe TelegramShare Guarda i commenti (96) Peugeot 5008 Ultimi articoli in: Peugeot Team Peugeot TotalEnergies: la 6 Ore del Fuji 2023 non è andata come ...

Ecco come Meta tasformerà WhatsApp per il Dma Start Magazine

Come riporta TechCrunch, rilanciando WABetaInfo, Meta ha infatti lanciato una nuova versione beta di Whatsapp per Android che presenta una nuova schermata dedicata alle “chat di terze parti”. Alla ...Su WhatsApp è in arrivo lo strumento che permetterà di chattare tra piattaforme diverse: eco il supporto alle altre app di messaggistica ...