WEC | ora basta fiaccare la Ferrari!

(Di lunedì 11 settembre 2023) Intendiamoci, il fatto che la Ferrari non abbia vinto il mondiale Hypercar al primo anno di partecipazione, ci sta tutto . Anzi, se ad Antonello Coletta dodici mesi orsono avessero fatto spoiler, ...

Sotto quest'ottica, la 6 ore del Fuji rappresenta un traguardo importante per il. Con il livello di affidabilità raggiunto dalle varie Hypercar, i costruttori possonoaccumulare chilometri in ...... con una prova d'anticipo, il titolo costruttori. I 40 punti di vantaggio sulla Ferrari (178 ... Conway - Kobayashi - Lopez si sono così aggiudicati la quarta gara in stagione einsidiano anche ...A pochi minuti dall'inizio della quintal'attacco dei nippponici con la vettura di Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa che poi ha ceduto il passo ai vincitori di Monza - nonché ...

WEC | Fuji, 4a Ora: Porsche superata dalla Toyota Motorsport.com - IT

L’utilizzo improprio e discutibilissimo del Balance of Performance getta un’ombra sul Mondiale 2023, consegnato alla Toyota ...Si chiude con una doppietta Toyota la 6 Ore del Fuji, penultima tappa del Wec, world endurance championship, dove la GR010 Hybrid numero 7, condotta dall'equipaggio formato da Kobayashi, Lopez e ...