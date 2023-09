Volley | Nazionale donne Gennari aggregata al gruppo a Cavalese

(Di lunedì 11 settembre 2023) Anche la palleggiatrice del team di Bergamo al lavoro in vista del Preolimpico. ROMA - Giuliasi è unita allafemminile di pallavolo attualmente al lavoro a. La palleggiatrice dellaBergamo 1991 si èaldiretto dal ct Davide Mazzanti in vista dell'i

Agli ottavi infatti laorange ha eliminato la Germania (3 - 2), una squadra in grado di strappare due set a Giannelli e compagni. Era l'ultima partita del girone, ininfluente vero, ma ...Per il quinto anno consecutivo Lavinia Group si riconferma main sponsor della squadra femminile Lavinia GroupTrani, che disputerà il prossimo campionatodi 1° livello serie C. "I valori dello sport e dello spirito di squadra si intrecciano con quelli del brand Lavinia, che vede nelle risorse ...In alta quota. L'Italia delgode di una vista panoramica. È quella della linea dei martelli che mulinano le braccia a ... a 16 anni era già titolare nellaUnder 17. E pensare che all'...

Italia-Olanda, quarti Europei volley 2023: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming OA Sport

'Paola Egonu deve continuare il suo percorso di crescita'.ROMA (ITALPRESS) - 'La partita con l'Olanda ci rievoca tanti ricordi'. Così ...Per il quinto anno consecutivo Lavinia Group si riconferma main sponsor della squadra femminile Lavinia Group Volley Trani, che disputerà il prossimo campionato nazionale di 1° livello serie C. «I val ...