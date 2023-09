Volley maschile | Europei 2023 | la Slovenia supera 3-1 lo scoglio Ucraina ed è in semifinale

(Di lunedì 11 settembre 2023) Labatte 3-1 l’e torna inneglidi. Nel primo set dopo un’iniziale fase di equilibrio allunga lagrazie soprattutto allo schiacciatore di Verona Rok Mozic, che buca con continuità il muro avversario nella fase centrale del set. L’è molto fallosa e non riesce a ingranare complice anche i numerosi errori al servizio, ed è così costretta a capitolare per 25-17. Nel secondo set lamette subito la testa avanti ma non riesce a scappare via complice una coriaceache risponde colpo su colpo. Cebulj e Urnaut da una parte e Plotnytskyi e Tupchii dall’altra mettono in scena un grande duello e si va punto a punto fino ai vantaggi. Entrambe le ...

...per il. "Dobbiamo far viaggiare questo entusiasmo. L'attenzione dei media sula pallavolo sta crescendo. Il nostro è uno sport dinamico che piace a tutte le latitudini. L'Europeo trae ...... ha vinto in tre set la finale del singolaredel Major di New York, quarta e ultima prova ... è sceso a rete ben 44 volte (vincendo il punto in 37 occasioni), con diversi "serve and", ......Calcio a 5 femminile - girone Silver - Le Filippine Calcio a 5- Pieve di Campo C5 Pallacanestro - Vincente Play Off - Orto Boys Pallavolo Top Junior - Primo classificato - Sigillo...

Italia-Olanda, Europei volley 2023: orario quarto di finale, programma, tv, streaming OA Sport

Martedì 12 settembre alle ore 21 si giocano i quarti di finale con diretta su Rai Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Now Tv BARI – Giornata di vigilia a Bari per l’Italvolley di Fefè De Giorgi ...L’ex schiacciatore della Generazione di Fenomeni, Andrea Lucchetta, torna sull’Italia di volley, con la femminile eliminata e la maschile che «vendicherà le ragazze contro l’olanda» ...