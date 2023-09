Volley maschile | Europei 2023 | comodo successo della Francia 3-0 sulla Romania | è semifinale

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lastende con un rotondo 3-0 lae stacca il pass per laaglidi. La nazionale romena non è riuscita a bissare il miracolofase a gironi, dove proprio la vittoria 3-1 sui transalpini ha permesso loro l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Primo set molto combattuto, in cui è laa portarsi avanti per prima e a condurre per buona parte del parziale. Laperò si riprende nel finale con Patry e Chinenyeze che salgono in cattedra e suggellano una striscia di 7 punti a 2 con cui i transalpini portano a casa il primo set per 25-22. Secondo set a senso unico, con lache non riesce ad entrare in partita. Lane approfitta ...